В Ингушетии произошла авария на магистральном водопроводе в районе Карабулака

Как сообщили в муниципалитете, аварийно-ремонтная бригада выехала на место происшествия. По информации мэрии года, в связи с происшествием возможны перебои в водоснабжении.

Отмечается, что в настоящее время вода в накопительных резервуарах города имеется. В администрации Карабулака принесли извинения за доставленные неудобства и попросили горожан следить за дальнейшими сообщениями по ситуации.