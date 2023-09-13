Авария

В Ингушетии произошла авария на магистральном водопроводе в районе Карабулака

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В Ингушетии произошла авария на магистральном водопроводе «Сунжа-Малгобек», в районе Карабулака.

Как сообщили в муниципалитете, аварийно-ремонтная бригада выехала на место происшествия. По информации мэрии года, в связи с происшествием возможны перебои в водоснабжении.

Отмечается, что в настоящее время вода в накопительных резервуарах города имеется. В администрации Карабулака принесли извинения за доставленные неудобства и попросили горожан следить за дальнейшими сообщениями по ситуации.

 

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