В Ингушетии прошел чемпионат республики по плаванию

По итогам заплывов в возрастной категории 2007-2008 г. р. 50 метров вольным стилем быстрее всех преодолел Угурчиев Рахим, вторым стал Хадзиев Идрис, третьим — Кациев Муслим. Дистанцию 50 метров брассом первым проплыл Угурчиев Рахим, за ним финиша достиг Хадзиев Идрис, третьим стал Оздоев Ахмед.

В возрастной категории 2009-2010 г. р. 50 метров вольным стилем первым преодолел Мартазанов Мухамед, вторым стал Угурчиев Магомед, третьими — Льянов Имран и Холухоев Сулиман. Дистанцию 50 метров брассом первым проплыл Льянов Имран, вторым стал Мартазанов Мухамед, третьими — Угурчиев Магомед и Куштов М-Сали.

В возрастной категории 2011-2012 г. р. 50 метров брассом первым преодолел Мальсагов Азраил, вторым стал Льянов Берс, третьим — Медов Абдуллах. Дистанцию 50 метров вольным стилем первым проплыл Костоев Ибрагим, вторым стал Медов Абдуллах, третьим — Угурчиев Мухаммад.

Отмечается, что все ребята занимаются под руководством Мальсагова Амерхана, который является не только их тренером, но и президентом Федерации плавания республики.

Победители соревнований примут участие в чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО — отбор на Россию, которые будут проходить в Краснодаре с 20 по 24 марта.