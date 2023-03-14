Плавание

В Ингушетии прошел чемпионат республики по плаванию

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В Ингушетии прошли чемпионат и первенство республики по плаванию на базе бассейна госуниверситета. Как сообщили в Минспорта региона, соревнования проводились среди юношей 2007-2012 годов рождения.

По итогам заплывов в возрастной категории 2007-2008 г. р. 50 метров вольным стилем быстрее всех преодолел Угурчиев Рахим, вторым стал Хадзиев Идрис, третьим — Кациев Муслим. Дистанцию 50 метров брассом первым проплыл Угурчиев Рахим, за ним финиша достиг Хадзиев Идрис, третьим стал Оздоев Ахмед.

В возрастной категории 2009-2010 г. р. 50 метров вольным стилем первым преодолел Мартазанов Мухамед, вторым стал Угурчиев Магомед, третьими — Льянов Имран и Холухоев Сулиман. Дистанцию 50 метров брассом первым проплыл Льянов Имран, вторым стал Мартазанов Мухамед, третьими — Угурчиев Магомед и Куштов М-Сали.

В возрастной категории 2011-2012 г. р. 50 метров брассом первым преодолел Мальсагов Азраил, вторым стал Льянов Берс, третьим — Медов Абдуллах. Дистанцию 50 метров вольным стилем первым проплыл Костоев Ибрагим, вторым стал Медов Абдуллах, третьим — Угурчиев Мухаммад.

Отмечается, что все ребята занимаются под руководством Мальсагова Амерхана, который является не только их тренером, но и президентом Федерации плавания республики.

Победители соревнований примут участие в чемпионате и первенстве ЮФО и СКФО — отбор на Россию, которые будут проходить в Краснодаре с 20 по 24 марта.

 

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