В Ингушетии прошел итоговый республиканский турнир по грэпплингу

Сообщается, что турнир был организован федерацией спортивной борьбы республики при поддержке владельца сети автозаправочных станций «M-GI» Заурбека Мальсагова.

«Бойцовский клуб Азамата Шибилова «Гаракх» получил 232 балла. Вторым по списку стал зал ACADEMY JIU-JITSU SUNJA под руководством главного тренера Илеза Хашагульгова с результатом 215 баллов. Третье место занял зал Имрана Магомадова SABR JIU-JITSU — 211 баллов, а четвертой по списку по итогам текущего года стала команда MAGAS BJJ под руководством тренера Беслана Картоева, набравшая 174 балла», — рассказал Тагир Хамхоев.

По его словам, лучшим тренером по грэпплингу 2023 года стал руководитель бойцовского клуба «Гаракх» Азамат Шибилов. Он получил диплом и премию от федерации спортивной борьбы республики в размере 30 тыс. рублей. Руководитель команды GAYTUKIEV TEAM BJJ Аслан Гайтукиев был награждён в номинации «Прорыв года» дипломом, а также призами от руководителя строительной компании «Транс-Сервис» Альберта Галаева.

Собеседник издания добавил, что также на турнире президент федерации спортивной борьбы республики Курейш Белхороев отметил наградами 7 тренеров региона за личный вклад в развитие физического и спортивного воспитания детей и подростков, пропаганду здорового образа жизни и за высокие результаты воспитанников.

Награды вручили главному тренеру ACADEMY JIU-JITSU SUNJA Хашагульгову Илезу, тренеру бойцовского клуба «Гаракх» Азамату Шибилову, тренерам бойцовского клуба «Эскар» Акрамату Хадзиеву и Алихану Халухаеву, тренеру SABR JIU-JITSU Имрану Магомадову, тренеру MAGAS BJJ Беслану Картоеву, тренеру GAYTUKIEV TEAM BJJ Аслану Гайтукиеву.

«Победители были награждены поясами, медалями, грамотами, а также ценными призами от партнёров», — добавил Тагир Хамхоев.

Отмечается, что партнёрами федерации спортивной борьбы по организации турнира является руководитель команды профессиональных бойцов «Дикая дивизия» Ислам Гайтукиев и руководитель центра реабилитации «Иман» Ахмед Итазов.