МЧС

В Ингушетии прошла проверка готовности опорного пункта к тушению крупных пожаров

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В ГУ МЧС по Ингушетии проверка готовности опорного пункта к тушению крупных пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, проверялось состояние спецтехники гарнизона, пожарно-технического вооружения и имущества. Также прошел смотр на соблюдение личным составом формы одежды, наличие документов, знание обязанностей по номерам боевого расчета, основных требований охраны труда при ведении действий по тушению пожаров и использовании техники на месте происшествия.

Начальник службы пожаротушения МЧС по региону Тамерлан Албаков отметил, что опорный пункт в Магасе на базе 9-й пожарно-спасательной части создан для повышения эффективности действий посредством наращивания сил и средств на месте ЧС.

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