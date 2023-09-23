Волонтеры

В Ингушетии прошла встреча школьников с активистами движения «Волонтеры культуры»

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В второй школе сельского поселения Плиево Назрановского района прошла встреча с активистами движения «Волонтеры культуры» в рамках проекта «Волонтерство, как образ жизни».

Как сообщили газете «Ингушетия» в комитет по делам молодежи республики, спикером встречи стал Мухаммад Мальсагов — руководитель регионального волонтерского корпуса «Волонтеры культуры». Он рассказал ребятам о направлениях работы своего движения, а также об опыте организации крупных культурных событий на примере организации международного фестиваля «МыВместе!».

Отмечается, что учащиеся узнали о разных формах искусства, таких как рисование, скульптура, театр и музыка. Волонтеры показали им примеры работ известных художников и скульпторов, рассказали о знаменитых композиторах и актерах.

Кроме того, школьникам была предложена игра, в которой они могли попробовать себя в различных ролях, проявить свою творческую фантазию и игровой талант.

Напомним, волонтерский проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

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