В Ингушетии прошли учебно-методические сборы начальников пожарно-спасательных частей

В рамках мероприятия, которое прошло под руководством начальника службы пожаротушения Тимура Албакова, обсуждались вопросы, касающиеся нормативно-правового обеспечения деятельности пожарной охраны, профессиональной и служебной подготовки, организации тушения пожаров в подразделениях ФПС.

Также были сданы зачеты на знание приказов и распоряжений МЧС России и Главного управления чрезвычайного ведомства по республике.

«Подобные сборы повышают уровень подготовки руководящего состава пожарно-спасательных подразделений республики, способствуют совершенствованию навыков управления и позволяют делиться опытом, новыми методиками в деле спасения людей и тушения пожаров на различных объектах», — отметил Тимур Албаков.