МЧС

В Ингушетии прошли учебно-методические сборы начальников пожарно-спасательных частей

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В МЧС по Ингушетии провели плановые учебно-методические сборы с начальниками пожарно-спасательных частей, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

В рамках мероприятия, которое прошло под руководством начальника службы пожаротушения Тимура Албакова, обсуждались вопросы, касающиеся нормативно-правового обеспечения деятельности пожарной охраны, профессиональной и служебной подготовки, организации тушения пожаров в подразделениях ФПС.

Также были сданы зачеты на знание приказов и распоряжений МЧС России и Главного управления чрезвычайного ведомства по республике.

«Подобные сборы повышают уровень подготовки руководящего состава пожарно-спасательных подразделений республики, способствуют совершенствованию навыков управления и позволяют делиться опытом, новыми методиками в деле спасения людей и тушения пожаров на различных объектах», — отметил Тимур Албаков.

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