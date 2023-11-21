В Ингушетии против гриппа привито более 220 тыс. человек

По ее словам, запланировано иммунизировать порядка 307 тыс. человек, более 100 тыс. из которых — дети. В настоящее время против гриппа привито 220 285 человек, или 72%.

Приоритетное внимание уделяется детям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями. В отдаленных населенных пунктах активно используются передвижные мобильные комплексы для проведения вакцинации. Всего с целью иммунизации населения против гриппа созданы и функционируют 158 прививочных бригад (78 педиатрических и 80 терапевтических).

Премьер республики подчеркнул, что вакцинация против гриппа и ОРВИ является базовым шагом для обеспечения здоровья населения и стремления к предотвращению распространения инфекций.

«Надеюсь, что благодаря масштабной иммунизации будет снижено число заболевших. Не стоит забывать и о важности информационной работы, чтобы повысить осведомленность о необходимости вакцинации», — цитирует Владимира Сластенина пресс-служба Главы и правительства республики.