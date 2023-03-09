В Ингушетии против напавшего с ножом на полицейских дебошира завели дело

По данным следствия, поздним вечером 7 марта этого года сотрудники полиции прибыли на территорию АЗС в городе Малгобеке, по поступившему вызову о противоправных действиях 29-летнего местного жителя, нарушавшего общественный порядок.

Не реагируя на законные требования правоохранителей, фигурант достал имевшийся при себе нож, после чего нанес ранения двум полицейским.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России. Следователями произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Малгобекским районным судом о заключении дебошира под стражу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 318 УК России — «применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья».