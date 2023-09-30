Здравоохранение

В Ингушетии провели профилактическую акцию «Береги свое сердце»

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В честь Всемирного дня сердца сотрудники кардиологического диспансера Ингушетии совместно с волонтерами-медиками и Назрановской районной больницей провели выездную акцию «Береги свое сердце».

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, организаторы мероприятия старались привлечь внимание общественности к важности здоровья сердца и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что в рамках профилактической акции все желающие могли измерить уровень артериального давления, узнать свои антропометрические данные (рост, вес, объем талии) и вычислить индекс массы тела, а также получить консультацию врача-кардиолога.

За время проведения мероприятия удалось охватить более 75 человек. Медики призвали всех жителей республики обратить внимание на свое сердце, следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские осмотры для своевременного выявления и лечения возможных патологий.

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