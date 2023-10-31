В Ингушетии провели профилактическую беседу со студентами о вреде наркотиков

«Очень много соблазнов есть в этом мире, и не каждый может устоять перед ними. Порой даже самых сильных могут подтолкнуть к этому опасному и опрометчивому шагу. Особенно уязвимы люди, у которых есть домашние проблемы», — рассказал лектор Ислам Ведзижев.

В пресс-службе добавили, что учащимся также рассказали о способах сопротивления негативному давлению со стороны сверстников, о возможных стратегиях поведения, которые помогут выработать и развить навыки, предотвращающие употребление психоактивных веществ.

«Наша основная задача сегодня — помочь вам не свернуть на этот кривой путь. Наркомания — не неизлечимая болезнь, но чтобы вылечить тех, кто болен, требуется много сил, времени и нервов», — подчеркнул начальник отдела по взаимодействию с общественностью и со студенчеством КДМ Адам Ярижев.

Отмечается, что главная цель подобных диалогов — донести до студентов, что необходимо ответственно подходить к своему здоровью, отказаться от любых форм саморазрушающего поведения и предвидеть последствия приобщения к пагубной привычке.