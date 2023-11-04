В Ингушетии проводится конкурс «Лучшее предприятие торговли»

Мероприятие проводится в целях повышения престижа отрасли, формирования благоприятного общественного мнения о предприятиях розничной торговли, а также повышения уровня обслуживания населения.

Предусмотрены следующие номинации: «Лучшее предприятие торговли», «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучший мобильный торговый объект».

Победители конкурса награждаются денежными призами. Подать заявки в министерство можно до 18 часов 8 ноября текущего года.