В Ингушетии проводится конкурс «Лучшее предприятие торговли»
Министерство промышленности и цифрового развития республики приглашает предпринимателей принять участие в конкурсе на звание «Лучшее предприятие торговли», сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.
Мероприятие проводится в целях повышения престижа отрасли, формирования благоприятного общественного мнения о предприятиях розничной торговли, а также повышения уровня обслуживания населения.
Предусмотрены следующие номинации: «Лучшее предприятие торговли», «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучший мобильный торговый объект».
Победители конкурса награждаются денежными призами. Подать заявки в министерство можно до 18 часов 8 ноября текущего года.