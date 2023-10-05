В Ингушетии проводят конкурс лучших бизнес-проектов среди молодежи

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы мероприятия, данный конкурс — это реальный шанс заявить о себе, получить поддержку для открытия юридического лица и найти новых партнеров. Активные молодые предприниматели республики получат шанс продемонстрировать лучшие бизнес-идеи (проекты), популяризировать их и получить дальнейшую поддержку.

Отмечается, что участниками конкурса могут стать граждане страны, достигшие на момент подачи заявки возраста от 18 до 35 лет. «Победителей будут чествовать на конкурсе среди молодежи в г. Магасе», — отметили в оргкомитете.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия.