В Ингушетии проводят конкурс лучших бизнес-проектов среди молодежи
Коммолодёжи Ингушетии объявил о приеме заявок на конкурс лучших бизнес-проектов (стартапов) среди молодежи «Твой старт».
Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы мероприятия, данный конкурс — это реальный шанс заявить о себе, получить поддержку для открытия юридического лица и найти новых партнеров. Активные молодые предприниматели республики получат шанс продемонстрировать лучшие бизнес-идеи (проекты), популяризировать их и получить дальнейшую поддержку.
Отмечается, что участниками конкурса могут стать граждане страны, достигшие на момент подачи заявки возраста от 18 до 35 лет. «Победителей будут чествовать на конкурсе среди молодежи в г. Магасе», — отметили в оргкомитете.
С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия.