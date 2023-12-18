В Ингушетии пройдет IV Республиканский фестиваль исполнителей на национальных инструментах

По словам собеседника, мероприятие имени заслуженной артистки России Клавдии Ахметовны Евлоевой состоится 23 декабря.

«Фестиваль способствует сохранению и популяризации музыкального и вокального творческого наследия нашей выдающейся артистки и композитора Клавдии Евлоевой, оставившей неизгладимый след в ингушской культуре и искусстве», — отметил собеседник.

За годы своего существования фестиваль открыл новые таланты. Любители национальной музыки имеют возможность познакомиться с уникальными ингушскими инструментами и насладиться виртуозной игрой талантливых музыкантов.