В Ингушетии пройдет IV Республиканский фестиваль исполнителей на национальных инструментах
В Ингушетии готовятся к IV Республиканскому фестивалю исполнителей на национальных инструментах, сообщил нашему изданию представитель регионального министерства культуры.
По словам собеседника, мероприятие имени заслуженной артистки России Клавдии Ахметовны Евлоевой состоится 23 декабря.
«Фестиваль способствует сохранению и популяризации музыкального и вокального творческого наследия нашей выдающейся артистки и композитора Клавдии Евлоевой, оставившей неизгладимый след в ингушской культуре и искусстве», — отметил собеседник.
За годы своего существования фестиваль открыл новые таланты. Любители национальной музыки имеют возможность познакомиться с уникальными ингушскими инструментами и насладиться виртуозной игрой талантливых музыкантов.