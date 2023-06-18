Профилактика

В Ингушетии пройдет «Неделя безопасности дорожного движения»

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В целях предотвращения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 19 по 26 июня в республике пройдет «Неделя безопасности дорожного движения».

Об этом газете «Ингушетия» сообщила старший инспектор по безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по республике Зара Ужахова.

«Речь идет о целом комплексе профилактических мероприятий, направленных на снижение ДТП в регионе, а также привлечение внимания широкой общественности к проблеме аварийности», — отметила она.

По словам собеседницы, к мероприятию будут привлечены все заинтересованные министерства и ведомства.

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