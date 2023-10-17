В Ингушетии пройдет учебно-тренировочный сбор юношеской сборной команды России по классической борьбе

Как сообщил газете «Ингушетия» президент Федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев, регион первый раз за всю историю примет национальную сборную страны для проведения учебно-тренировочного мероприятия.

«Переговоры со старшим тренером юношеской сборной России по греко-римской борьбе Исламом Дугучиевым по этому поводу я вел давно, и вот сейчас мы пришли к договорённости о проведении в нашей республике базового сбора его команды и о том, чтобы сделать его ежегодным», — подчеркнул Руслан Белхороев.

В республику приедут порядка 100 борцов, к ним также присоединятся и спортсмены сборной команды Ингушетии.

По словам Белхороева, большую работу проделал директор спортивной базы «Мужичи» Магомед Евлоев. Он нисколько не сомневается, что гостей примут на достойном уровне. Магомед Евлоев является мастером спорта России по классической борьбе, и он знает, что необходимо спортсмену в процессе прохождения тренировочного сбора.

Спортивная база «Мужичи» имеет всю необходимую инфраструктуру. Она уже прославилась на всю страну своим потенциалом в этом направлении.

Напомним, старший тренер юношеской сборной России по греко-римской борьбе Ислам Дугучиев четырежды становился чемпионом мира, является призером Олимпийских игр, заслуженным тренером России.