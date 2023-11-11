В Ингушетии пройдет всероссийская конференция по укреплению межнациональных отношений

Мероприятие организовано в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы республики «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики», сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.

В форуме примут участие представители ФАДН России, духовных управлений мусульман Москвы, Татарстана, Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии. Также депутаты парламента региона, представители органов власти, секретари антитеррористических комиссий муниципалитетов.

В частности, приглашение направлено Главному имаму Московской Соборной мечети Ильдару Аляутдинову.

Запланированы такие мероприятия: семинар на тему «Профилактика террористических и экстремистских проявлений в образовательном учреждении, а также противодействие их идеологии», круглый стол на НТРК «Ингушетия» о роли религиозных деятелей в укреплении межнационального и межконфессионального мира, различные встречи.

Кроме того, гости побывают в горном Джейрахском районе республики, где сосредоточено множество памятников истории и культуры. Среди них — храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.