Конференция

В Ингушетии пройдет всероссийская конференция по укреплению межнациональных отношений

0

По инициативе регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации в столице Ингушетии 14-16 ноября пройдет всероссийская конференция «Роль и место религиозных деятелей в борьбе с радикальной идеологией и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений».

Мероприятие организовано в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы республики «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики», сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.

В форуме примут участие представители ФАДН России, духовных управлений мусульман Москвы, Татарстана, Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии. Также депутаты парламента региона, представители органов власти, секретари антитеррористических комиссий муниципалитетов.

В частности, приглашение направлено Главному имаму Московской Соборной мечети Ильдару Аляутдинову.

Запланированы такие мероприятия: семинар на тему «Профилактика террористических и экстремистских проявлений в образовательном учреждении, а также противодействие их идеологии», круглый стол на НТРК «Ингушетия» о роли религиозных деятелей в укреплении межнационального и межконфессионального мира, различные встречи.

Кроме того, гости побывают в горном Джейрахском районе республики, где сосредоточено множество памятников истории и культуры. Среди них — храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и другие.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Вопросы межведомственного электронного взаимодействия обсуждались в судебном департаменте Ингушетии
Серебряную и бронзовую медали завоевали дзюдоисты из Ингушетии на первенстве России
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Ингушетии
В Ингушетии будут организованы пункты сбора гуманитарной помощи Палестине
Религиозные деятели Ингушетии провели встречи с осужденными в следственном изоляторе
Ингушетия окажет гуманитарную помощь жителям Палестины
РЖД и Торгово-промышленная палата Ингушетии подписали соглашение о сотрудничестве
Жителю Ингушетии незаконно начислили более 250 тыс. рублей за газ и свет
В МВД по Ингушетии напомнили о награжденном орденом Мужества посмертно Башире Хаутиеве
В Карабулаке Ингушетии передвижной ФАП принимал пациентов у центральной мечети города
Должники в Ингушетии погасили 468 млн рублей за электроэнергию и избежали отключений

Главное

Яндекс.Метрика

 