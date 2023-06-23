В Ингушетии раздадут малоимущим более 5 тыс. голов МРС в праздник Курбан-байрам

«Мы понимаем, что сегодня не у всех семей есть возможность приобрести животное для совершения ритуального жертвоприношения на Курбан-байрам. Речь идет о малоимущих и многодетных семьях, которым надо помочь. Также будет оказана помощь и семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, семьям участников СВО. Мы ежегодно раздаем овец по всем населенным пунктам, чтобы главы администраций, у которых есть списки нуждающихся, могли их передать по адресу. Это богоугодное дело», — отметил Калиматов.

МРС закупят у государственных сельхозпредприятий и у местных фермеров. Администрации муниципалитетов уточняют списки малоимущих и многодетных семей, по которым будут распределяться жертвенные животные. Специалисты ветеринарного управления республики заранее обследуют закупаемый скот, чтобы подтвердить, что животные здоровы.

Напомним, 28,29 и 30 июня в Ингушетии объявлены выходными в честь мусульманского праздника жертвоприношения. Соответствующий указ подписал Глава республики Махмуд-Али Калиматов «в целях создания благоприятных условий для празднования» населением республики Курбан-байрама, руководствуясь «пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях» и пунктом 18 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия».

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку.