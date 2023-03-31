Розыск

В Ингушетии разыскивают пятерых местных жителей по подозрению в подготовке теракта

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Правоохранительные органы Ингушетии разыскивают пятерых местных жителей по подозрению в подготовке теракта, сообщили газете «Ингушетия» в УФСБ России по региону.

«Правоохранительными органами разыскивается житель сельского поселения Кантышево Мошхоев Микаил Ахметович 1998 года рождения, жители города Малгобека Боков Амир Бадрудинович 2001 г. р., Гуражев Амирхан Туханович 1989 г. р., Оздоев Адам Магомедович 1987 г. р. и Коттоев Мовсар Ахмет-Гиреевич 1997 г. р», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали каждого, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, сообщить в ближайший отдел полиции или по следующим номерам телефонов:

Телефон дежурного УФСБ России по РИ: 8(8734) 55-16-28
Телефон доверия УФСБ России по РИ: 8(8734) 22-06-60
Дежурная часть МВД по РИ: 8(8734) 55-01-54
Телефон доверия МВД по РИ: 8(8734) 55-04-99

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