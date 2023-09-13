В Ингушетии реализуется федеральный проект «Социальная активность»

Как сообщили в Коммолодежи республики, в частности реализуется уникальный проект #ЗаСпасибо, направленный на вовлечение школьников в общественно полезную деятельность, знакомство их с волонтерскими организациями и социально значимыми проектами.

«Проект уникален уже тем, что вы от этого ничего не теряете, а наоборот, приобретаете новые навыки и умения. Кстати, это совершенно бесплатно. Вы можете обучиться оказанию первой помощи, рассказать о культуре народа и научиться снимать увлекательные ролики. И это все за спасибо», — подчеркнула молодежная активистка Дейси Цечоева.

Напомним, проект #ЗаСпасибо планируется реализовать до конца текущего года и вовлечь молодежь со всех районов Ингушетии к активной общественной деятельности.