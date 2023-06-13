В Ингушетии реализуют социальный проект «Пиарщики»

Как сообщили в Коммолодёжи республики, обучающая площадка позволяет передать молодым людям правила ведения информационной кампании в сети. Так, опытный журналист Али Чахкиев поделился основными элементами и функциями в области интернет-коммуникации.

«Мы можем отметить две составляющие — важность и правдивость. Новость должна быть свежей и наиболее востребованной для тех, кому мы ее предоставляем. Сегодня существует много различных страниц, которые фальсифицируют или искажают новость. Поэтому запомните, что сначала мы проверяем, потом пишем, а потом уже публикуем», — отметил Чахкиев.

Участники образовательного семинара также смоделировали процесс, когда новость искажают, так семинар приобрел и практическую часть, в которой будущие медийщики должны найти истину.

Напомним, проект «Пиарщики» Амины Гулиевой реализуется при грантовой поддержке «Росмолодежь. Гранты».