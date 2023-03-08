В Ингушетии родители выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку в рамках всероссийской акции

«К акции присоединились сенатор РФ Мухарбек Барахоев и депутат Госдумы от республики Бекхан Барахоев, они вместе с родителями выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку. Данные мероприятия продлятся до 15 апреля », - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция позволит родителям понять структуру экзамена и в будущем оказать поддержку выпускникам, которым предстоит в этом году сдача госэкзамена.

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится уже седьмой год по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования.