ЕГЭ

В Ингушетии родители выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку в рамках всероссийской акции

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Ингушетия присоединилась к всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», в рамках которой сенатор и депутат Госдумы от региона вместе с родителями выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«К акции присоединились сенатор РФ Мухарбек Барахоев и депутат Госдумы от республики Бекхан Барахоев, они вместе с родителями выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку. Данные мероприятия продлятся до 15 апреля », - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция позволит родителям понять структуру экзамена и в будущем оказать поддержку выпускникам, которым предстоит в этом году сдача госэкзамена.

Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится уже седьмой год по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования.

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