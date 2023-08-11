В Ингушетии родным погибшего правоохранителя передали орден Мужества

Башир Идрисович Хаутиев вместе с двумя сотрудниками МВД России из Тульской области погиб в ночь с 5 на 6 апреля этого года при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района. Указом Президента России старший участковый уполномоченный полиции МО МВД «Малгобекский» посмертно удостоен ордена Мужества.

Министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин принес соболезнования отцу и матери, вручил государственную награду погибшего офицера и поблагодарил за воспитание сына «истинным патриотом своей Родины, настоящим сыном ингушской земли, надежным соратником, верным другом и просто хорошим человеком», отметив, что «он с честью выполнил свой долг перед Россией, республикой и народом».

Магомед Евлоев от имени Главы Ингушетии и от себя лично оказал родителям и несовершеннолетней дочери погибшего героя материальную помощь.

«Герои не умирают. Они навеки остаются в сердцах благодарных сограждан, соратников, друзей и родных, всех честных людей, становясь нравственным ориентиром и путеводной звездой для своего и последующих поколений», — отметили в пресс-службе МВД по региону.