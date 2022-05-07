В Ингушетии Россельхозбанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку

Отмечается, что льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жильё в сельской местности с помощью кредита под 3%. Программа возобновлена после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства России.

Как рассказали газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве региона, цели использования кредита скорректированы: теперь сельскую ипотеку можно брать либо на индивидуальное жилищное строительство, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. Также отменено требование по обязательной газификации.

Сообщается, что появилось новое условие: требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте, которую надо подтверждать не чаще чем 1 раз в 3 месяца.

«Для ингушей очень важно иметь дом на отчей земле, в чем им может помочь эта программа. Заёмщиком могут стать наши соотечественники возрастом от 21 года до 75 лет. Средства можно направить на приобретение жилья в сельской местности, то есть в населённых пунктах с населением не более 30 тысяч человек. Минимальный размер кредита — 100 тысяч рублей, выдаётся он максимум на 25 лет. В Республике Ингушетия максимальный размер сельской ипотеки составляет 3 млн рублей», — отмечает директор Ингушского регионального филиала Россельхозбанка Владислав Ремезов.

Напомним, с весны 2020 года Россельхозбанк выдал 123,1 млрд рублей сельской ипотеки, что помогло улучшить условия проживания более чем 63 тысячам российских семей.