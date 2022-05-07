Ипотека

В Ингушетии Россельхозбанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку

0

Россельхозбанк в Ингушетии возобновил прием заявок на сельскую ипотеку, об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Отмечается, что льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жильё в сельской местности с помощью кредита под 3%. Программа возобновлена после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства России.

Как рассказали газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве региона, цели использования кредита скорректированы: теперь сельскую ипотеку можно брать либо на индивидуальное жилищное строительство, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. Также отменено требование по обязательной газификации.

Сообщается, что появилось новое условие: требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте, которую надо подтверждать не чаще чем 1 раз в 3 месяца.

«Для ингушей очень важно иметь дом на отчей земле, в чем им может помочь эта программа. Заёмщиком могут стать наши соотечественники возрастом от 21 года до 75 лет. Средства можно направить на приобретение жилья в сельской местности, то есть в населённых пунктах с населением не более 30 тысяч человек. Минимальный размер кредита — 100 тысяч рублей, выдаётся он максимум на 25 лет. В Республике Ингушетия максимальный размер сельской ипотеки составляет 3 млн рублей», — отмечает директор Ингушского регионального филиала Россельхозбанка Владислав Ремезов.

Напомним, с весны 2020 года Россельхозбанк выдал 123,1 млрд рублей сельской ипотеки, что помогло улучшить условия проживания более чем 63 тысячам российских семей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Вопросы подготовки к празднованию Дня Победы обсудили в правительстве Ингушетии
В Минздраве Ингушетии заявили, что сообщение об отравлении питания в школах, дезинформация
Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в акции «Парад у дома ветерана»
Юношеская сборная Ингушетии по вольной борьбе принимает участие в первенстве России
Сотрудники мэрии города Карабулака Ингушетии навестили вдов ветеранов ВОВ
В горный район Ингушетии вернулась зима
Освобожден удерживаемый на Украине военнопленный из Ингушетии
Ингушский боксёр Тамерлан Оздоев стал победителем первенства Санкт-Петербурга
Одинокие пожилые граждане и инвалиды Ингушетии могут обратиться за помощью по телефону «горячей линии»
Информация об отравлении питания в школах города Назрани Ингушетии не подтвердилась
В городе Малгобеке Ингушетии открыли бюст Владимиру Этушу в честь его 100-летия

Главное

Яндекс.Метрика

 