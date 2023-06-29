В Ингушетии семьям погибших участников СВО предоставят земельные участки под ИЖС

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, принимавший участие в заседании оперативного штаба при полпреде Президента России в СКФО, посвященном оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Руководитель региона, по его словам, рассказал полномочному представителю Юрию Чайке и коллегам из регионов Северного Кавказа о действующих в Ингушетии социальных льготах и компенсационных выплатах участникам СВО.

«На сегодняшний день в Ингушетии введены 22 дополнительные социальные меры», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что в конце мая текущего года в регионе открыт филиал фонда «Защитники Отечества». Теперь многие вопросы и проблемы, которые возникают на местах, удастся решать быстрее и качественнее. Еще одна региональная структура, связанная со спецоперацией, — пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

«Данная работа будет продолжена», — добавил Глава.