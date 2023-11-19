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В Ингушетии со студентами провели встречу в рамках акции «Долг каждого»

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Комитет по делам молодежи региона организовал встречу со студентами пожарно-спасательного колледжа в рамках региональной акции «Долг каждого», сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.

«Еженедельная акция «Долг каждого» создана для популяризации гражданско-патриотического воспитания среди молодежи региона. В дружеской атмосфере со словами приветствия выступили заместитель военного комиссариата Мурат Аушев и помощник начальника управления Росгвардии по региону Аслан Исмаилов», — рассказал собеседник.

По его словам, спикеры смогли расположить аудиторию к себе и мероприятие прошло достаточно насыщенно.

Методист «Молодого патриота» отметил, что в их центре молодые люди могут повысить свою подготовку без каких-либо проблем, важно лишь желание и упорство.

Отмечается, что гости встречи поделились своими рабочими практиками, рассказали о службе в вооруженных силах России.

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