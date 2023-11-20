В Ингушетии собрали более 100 тонн гуманитарной помощи для Палестины

По его словам, это продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и многое другое. Огромную помощь в этой работе оказывают волонтеры. Многие жители республики приходят целыми семьями.

«Хочу поблагодарить каждого неравнодушного к боли и страданиям жителей Палестины, каждого, кто не остается в стороне от беды, постигшей этот народ. Гуманитарная помощь и наши дуа — это главное, чем мы сейчас можем им помочь. Наша республика никогда не останется в стороне, мы оказывали и будем оказывать посильную помощь тем, кому она необходима. Это не только проявление гуманности и солидарности, но и неотъемлемая часть нашей международной ответственности. Опираясь на наши исторические и культурные ценности, мы должны поддерживать тех, кто нуждается в помощи и защите. Это не только поможет улучшить гуманитарную ситуацию в Палестине, но и даст надежду людям, которые сейчас страдают», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 23 городах и сельских поселениях республики открыты пункты сбора гуманитарного груза для пострадавших от военных действий в секторе Газа палестинцев.