В Ингушетии состоится межрегиональный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо»
В Ингушетии 24 марта состоится IV Межрегиональный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо», рассказали нашему изданию в региональном Минкультуры.
Организатором мероприятия выступает Центральная школа искусств Ингушетии, учредители конкурса — администрация Главы и министерство культуры субъекта.
В творческом состязании примут участие юные музыканты из регионов СКФО. Конкурс поможет талантливым детям расширить свой музыкально-художественный кругозор, развить коммуникативные навыки посредством ансамблевого музицирования.