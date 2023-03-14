В Ингушетии состоится межрегиональный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо»

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В Ингушетии 24 марта состоится IV Межрегиональный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо», рассказали нашему изданию в региональном Минкультуры.

Организатором мероприятия выступает Центральная школа искусств Ингушетии, учредители конкурса — администрация Главы и министерство культуры субъекта.

В творческом состязании примут участие юные музыканты из регионов СКФО. Конкурс поможет талантливым детям расширить свой музыкально-художественный кругозор, развить коммуникативные навыки посредством ансамблевого музицирования.

 

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