В Ингушетии состоялась премьера спектакля по роману Достоевского «Преступление и наказание»

Театральное событие было приурочено к 200-летию Фёдора Михайловича Достоевского и 150-летию романа.

Над спектаклем работали московский режиссёр Михаил Фейгин и известный хореограф Рамуне Ходоркайте. Роль Родиона Раскольникова исполнил Ахмет Льянов, а Рустам Евлоев, Батарбек Кациев и Рахман Беков сыграли его двойников. Процентщицу Алёну Ивановну и мать Раскольникова играли сразу три актрисы — Зара Аушева-Базоркина, Тамара Марзаганова и Бэла Базоркина. Роль Сони Мармеладовой исполнила молодая актриса театра Алина Эгиева, не менее важные роли в спектакле сыграли Алаудин Эсмурзиев, Мадина Костоева, Сабина Карахоева, Акромат Чемурзиев, Ислам Хадзиев, Ибрагим Дзейтов.

«Мы постарались как можно больше сохранить текст, порядок слов, стиль и слог Достоевского. Подошли к роману очень бережно. Конечно, невероятно сложно было вместить роман в рамки спектакля, и мы сделали все усилия для того, чтобы постановка удалась и понравилась зрителю», — отметил главный режиссер театра народный артист Ингушетии Ахмет Льянов.

«Спектакль меня поразил. Потрясающая передача настроения, сущности произведения и атмосферы Петербурга. Актеры сыграли великолепно, без такого блестящего состава спектакль просто не мог бы получиться настолько ошеломительным», — поделилась своими впечатлениями художественный руководитель филармонии имени Ахмеда Хамхоева Айна Алиева.

Напомним, постановку в театре поставили в рамках программы государственной поддержки творческой деятельности муниципальных и государственных театров в городах с населением до 300 тыс. человек «Поддержка театров малых городов».