В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине капитана Салама Мержоева

«К глубокому сожалению, среди наших земляков, выполняющих сегодня воинский долг, есть новые потери. 11 мая 2022 года геройски погиб наш земляк — капитан Мержоев Салам Мусаевич, 30-летний житель города Малгобека», — написал в своем Telegram-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Мужественный, сильный человек, он боролся за мирную жизнь в стране, защищал национальную безопасность России», — добавил он, отметив, что Салам Мержоев — выпускник Московского высшего общевойскового командного училища, имел большой авторитет среди сослуживцев, друзей и родственников. За особые заслуги был представлен к награждению «Орденом мужества» указом Президента России.

«Искренне соболезную семье погибшего, этой потере сопереживают все жители региона», — подчеркнул Калиматов.

Напомним, 8 апреля текущего года федеральные СМИ сообщали, что капитан Вооруженных сил России Салам Мержоев отличился в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащий уничтожил три единицы вражеской техники, что позволило взять под контроль стратегически важный объект.

«Подразделение капитана вело бой с целью прорыва обороны противника около важного стратегического объекта. В неравном столкновении с превосходящими силами Салам Мержоев лично обнаружил две замаскированные позиции врага и уничтожил три единицы вражеской техники», — отметили в Минобороны России.

Когда российские войска перегруппировывались для окончательного разгрома националистов, Салам Мержоев вместе с подразделением прикрыл товарищей и не допустил прорыва противника.

В министерстве отметили, что смелость, решительность и профессионализм капитана позволили взять под контроль стратегически важный объект, что позволило развить наступление.

Дала гешт долда! Дала къахетам болба!