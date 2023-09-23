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В Ингушетии состоялись похороны погибшего в Балашихе спасателя Магомеда Нальгиева

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Магомед Нальгиев

В Ингушетии состоялись похороны погибшего в Балашихе спасателя Магомеда Нальгиева, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.

Проститься с геройски погибшим спасателем в сельское поселение Плиево Назрановского района пришло огромное количество людей, среди которых друзья, сослуживцы, родственники и односельчане, а также руководство и личный состав Главного управления МЧС России по республике.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что 20 сентября после взрыва в МКД в Балашихе сотрудники Ногинского центра МЧС России Магомед Нальгиев и Олег Калмыков погибли, спасая людей, при повторном обрушении поврежденных конструкций.

«С Магомедом Нальгиевым мы работали вместе 10 лет. Во всех аспектах жизни он был исключительным человеком. Свою работу он очень любил и был настоящим профессионалом», — сказал представителям СМИ начальник отдела водолазных работ Ногинского спасательного центра МЧС России Петр Шишкин.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким погибших в Балашихе спасателей.
«В Москве при разборе завалов многоквартирного дома, в котором произошел взрыв газа, погиб наш земляк Магомед Нальгиев. Его жизнь оборвалась, когда он в очередной раз спасал людей, которые нуждались в нем. Это была его работа. Но на такую работу идут только самые мужественные, понимающие, с каким риском сопряжена их профессия, и все равно делающие такой выбор», — отметил руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что восполнить эту потерю невозможно, но родные могут гордиться Магомедом Нальгиевым, который рискуя свою жизнью пытался спасти людей.

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