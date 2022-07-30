Соболезнование

В Ингушетии состоялись похороны погибших на Украине сотрудников национальной гвардии

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Спикер парламента Ингушетии Магомет Тумгоев, первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев, депутаты, руководители министерств и ведомств побывали на похоронах трех сотрудников национальной гвардии, погибших в ходе СВО на Украине.

Должностные лица выразили соболезнования родным и близким 24-летнего Адама Дошоклаева из сельского поселения Троицкое Сунженского района, 27-летнего Джамурзы Яндиева из сельского поселения Инарки Малгобекского района и Ибрагима Патиева из Куртата (Гадаборшево) Пригородного района.

«Мы в неоплатном долгу перед ними и всеми, кто сейчас, не жалея сил, проявляет самоотверженность и храбро защищает свободу своей страны, родной земли. Мы должны и всегда будем помнить их подвиг во имя мирного неба над нами», — сказал Евлоев, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Ранее в своем Телеграм-канале Глава региона Махмуд-Али Калиматов написал, что «в Ингушетию пришли печальные известия — в ходе военной спецоперации на Украине погибли трое ингушских росгвардейцев. Еще 19 ребят ранило».

Он отметил, что тяжело получать такие вести. Но, к огромному сожалению, подобные потери неизбежны в зоне спецоперации.

Глава выразил соболезнован6ия родным и близким погибших, подчеркнув: «Они вместе с тысячами военнослужащих из других регионов России встали на защиту интересов своей Родины, выполняя сложные и опасные задачи, проявили героизм и мужество в деле служения нашему Отечеству. Будут приняты все необходимые меры, чтобы их семьи ни в чем не нуждались».

 

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