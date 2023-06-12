В Ингушетии состоялся праздничный концерт в честь Дня России

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации, в праздничном мероприятии приняли участие руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, представители администрации Главы и правительства республики, министерств и ведомств, руководители муниципалитетов главы, общественники, жители Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов в своем выступлении, в частности, отметил, что, когда страна отмечает День России, ингушские бойцы, участвующие в СВО, как и представители других народов, отстаивают интересы страны и с честью выполняют свой служебный долг.

На мероприятии чествовали и Магомеда Цурова — выпускника Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, который командовал парадным расчетом «Ярсов» — ядерными ракетами сдерживания, на параде Победы в Москве.

С концертными номерами на празднике выступили известные артисты, казачий хор ДК сельского поселения Нестеровское, Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» и другие творческие коллективы.

Также в рамках празднования Дня России прошла церемония вручения первых паспортов юношам и девушка.

«В этот важный день свой первый и самый главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации — вручил пятерым жителям республики. Это их первый шаг во взрослую жизнь. Уверен, что все они и многие другие молодые ребята станут достойными гражданами своей Родины», — отметил Глава региона в своем Telegram-канале.

Отметим, что праздничные мероприятия в честь Дня России прошли во всех городах и районах республики.