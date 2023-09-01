Криминал

В Ингушетии сотрудники иммиграционного контроля попались на незаконном составлении 16 протоколов

0

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции республиканского МВД, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР в пятницу.

«По данным следствия, в марте 2023 года сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции на стройплощадке в Магасе обнаружили 16 иностранцев, находившихся на территории России с нарушением миграционного законодательства, проживавших в приспособленном жилом помещении», — сказал представитель управления.

Как отметили нашему изданию в ведомстве, сотрудники в интересах коммерческой организации за правонарушение незаконно составили на местную жительницу 16 протоколов с ложными сведениями и оштрафовали её на 32 тыс. рублей.

Один из фигурантов заключен под стражу. Второй подозреваемый находится под домашним арестом.

Дело расследуют по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору) по материалам УФСБ и полиции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии состоится спортивный фестиваль «Молодежь против террора»
В Ингушетии 1 сентября почти 10 тыс. детей впервые пошли в школу
В открытии новой сельской школы принял участие Глава Ингушетии в День знаний
Школьные принадлежности и игрушки отправили из Ингушетии в Токмакский район Запорожья
В третьей школе в сельском поселении Нестеровское Ингушетии провели День знаний
Находящиеся в Ингушетии жители новых субъектов России смогут участвовать в выборах в своих регионах
Для жителей Ингушетии в Самарской области нашлось более 53 тыс. вакансий
Команда Джейрахского района Ингушетии заняла первое место на соревнованиях по косьбе травы
Ингушский вратарь пермского «Амкара» Хазбулат Хамхоев признан лучшим футболистом команды
Тренеру Бекхану Манкиеву присвоено почетное звание заслуженного работника физкультуры Ингушетии
Спортсмен из Ингушетии стал победителем чемпионата мира по грэпплингу

Главное

Яндекс.Метрика

 