В Ингушетии сотрудники иммиграционного контроля попались на незаконном составлении 16 протоколов

«По данным следствия, в марте 2023 года сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции на стройплощадке в Магасе обнаружили 16 иностранцев, находившихся на территории России с нарушением миграционного законодательства, проживавших в приспособленном жилом помещении», — сказал представитель управления.

Как отметили нашему изданию в ведомстве, сотрудники в интересах коммерческой организации за правонарушение незаконно составили на местную жительницу 16 протоколов с ложными сведениями и оштрафовали её на 32 тыс. рублей.

Один из фигурантов заключен под стражу. Второй подозреваемый находится под домашним арестом.

Дело расследуют по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору) по материалам УФСБ и полиции.