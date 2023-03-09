В Ингушетии создадут участки для использования труда осужденных к принудительным работамм

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В актовом зале мэрии Карабулака обсудили перспективу создания на территории республики участка на базе предприятий для осуществления осуждёнными принудительных исправительных работ.

Как сообщили в мэрии муниципального образования, инициаторами встречи с представителями бизнес-сообщества стали сотрудники ОФСИН России по Ингушетии. В мероприятии также приняли участие работники администрации города.

Заместитель начальника исправительного ведомства Александр Коппа и старший инспектор группы исполнения наказаний Иса Евлоев рассказали предпринимателям о преимуществах использования труда осуждённых к принудительным работам. В частности, привлекая данную категорию лиц, предприниматели и организации получат дисциплинированных работников, которые будут мотивированы через добросовестное отношение к труду добиться освобождения от наказания.

По итогам мероприятия было решено изыскать возможность трудоустройства осуждённых, а также в дальнейшем рассмотреть возможность создания упомянутого участка.

 

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