В Ингушетии создадут участки для использования труда осужденных к принудительным работамм

Как сообщили в мэрии муниципального образования, инициаторами встречи с представителями бизнес-сообщества стали сотрудники ОФСИН России по Ингушетии. В мероприятии также приняли участие работники администрации города.

Заместитель начальника исправительного ведомства Александр Коппа и старший инспектор группы исполнения наказаний Иса Евлоев рассказали предпринимателям о преимуществах использования труда осуждённых к принудительным работам. В частности, привлекая данную категорию лиц, предприниматели и организации получат дисциплинированных работников, которые будут мотивированы через добросовестное отношение к труду добиться освобождения от наказания.

По итогам мероприятия было решено изыскать возможность трудоустройства осуждённых, а также в дальнейшем рассмотреть возможность создания упомянутого участка.