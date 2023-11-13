Гуманитарная помощь

В Ингушетии создали Телеграм-группу для информирования о сборе гуманитарного груза Палестине

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Для оперативного информирования участников акции по сбору гуманитарного груза Палестине создана Телеграм-группа, сообщили «Ингушетии» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

Стать участником группы можно, пройдя по ссылке https://t. me/+vT37eEXCb3c2MjIy.

Ранее наше издание информировало, что по инициативе Главы региона Махмуд-Али Калиматова в республике проводится акция по сбору гуманитарной помощи пострадавшим жителям Палестины. Для этой цели в городах и сельских поселениях открыты 23 пункта.

В правительстве Ингушетии отметили, что в перечень необходимой гуманитарной помощи входят продукты питания (непортящиеся), средства личной гигиены, портативные печи, генераторы, а также лекарственные средства, палатки, матрасы, подушки, пледы и теплая одежда, за исключением старой и потрепанной.

Груз будет доставлен в Москву, а затем самолетом МЧС России в Египет, оттуда — автотранспортом в сектор Газа.

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