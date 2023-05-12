Семья года

В Ингушетии стартовал республиканский этап конкурса «Семья года»

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Минтруд Ингушетии объявил о начале республиканского этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Отмечается, что в этом году конкурс для укрепления семейных ценностей проводится в восьмой раз.

Как сообщили в социальном ведомстве республики, к участию в конкурсе допускаются: семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи; семьи, члены которых активно участвуют в жизни города (района), республики, страны, сообщества, отмечены муниципальными, региональными, федеральными, общественными наградами/поощрениями; семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранители традиций».

Для того, чтобы ознакомиться с положением и принять участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Семья года», переходите по ссылке (https://mintrudri. ru/).

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