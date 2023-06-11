В Ингушетии строится 61 объект на более 8 млрд руб.

Об этом было сообщено на заседании президиума правительственной комиссии России по региональному развитию с участием Главы республики Махмуд-Али Калиматова, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

По информации пресс-службы руководителя субъекта, до конца этого года в регионе необходимо ввести в эксплуатацию 52 объекта. Из средств, предусмотренных на реализацию проектов, на сегодняшний день освоено 1 млрд 390 млн руб. (17,08%).

В 2023 году показатель по вводу жилья для республики установлен в объеме 403 тыс. квадратных метров, а на следующий год — 446 тыс. За пять месяцев текущего года объем введенного жилья в регионе достиг 43,917 тыс. квадратных метров, что составляет 10,9% от планового показателя. Из них площадь МКД составила 2,224 тыс., а площадь ИЖС — 41,693 тыс. квадратных метров. Для сравнения отметим, что в прошлом году за аналогичный период было введено 54,499 тыс. квадратных метров, из которых МКД — 21,997 тыс., ИЖС — 32,502 тыс. кв. м.

Что касается градостроительного потенциала региона, согласно текущим данным, площадь земельных участков, на которых возможно жилищное строительство и на которые выдан градостроительный план земельного участка составляет 52 га, на которых осуществляется жилищное строительство — 432,569 тыс. кв. м. (48 МКД).

Марат Хуснуллин отметил, что в 2023 году планируется построить и реконструировать более 1 тыс. км региональных и местных дорог, почти для 22 тыс. км дорог запланирован ремонт. Также с учетом опережающего финансирования будет дополнительно отремонтировано еще 3 тыс. км дорог. По словам вице-премьера, по всем программам, с учетом опережающего финансирования, по итогу года планируется уложить более 180 млн кв. м дорожного покрытия.

Отметим, что в Ингушетии в 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут реализованы 10 объектов общей протяженностью 28 км. На эти цели выделено 799,1 млн рублей, из них 553,7 млн рублей — средства из регионального бюджета. По информации Минавтодора республики, на сегодняшний день кассовое исполнение составляет 577 млн руб. (67%), в том числе федеральные средства — 245,3 млн руб. освоены в полном объеме. Работы завершены на 7 объектах из 10.

Всего в 2023 году по разным программам в Ингушетии будет реализовано и введено в эксплуатацию 18 объектов дорожной инфраструктуры (95,85 км). Рисков по освоению и достижению показателей не имеется.