В Ингушетии стройфирму оштрафовали на 50 млн рублей за невыполнение условий госконтракта

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На основании материалов прокуратуры суд вынес решение о назначении административного штрафа стройфирме и ее директору за нарушения условий контракта при строительстве школы в Карабулаке, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве региона.

«Установлено, что ООО «Ингстрой», согласно условиям государственного контракта и дополнительным соглашениям, должно было сдать в эксплуатацию школу на 320 мест в Карабулаке не позднее 31 декабря 2020 года. Однако по состоянию на июнь 2021 года готовность объекта составляла лишь 64%», — сказал представитель региональной прокуратуры.

По его данным, учреждение строили на территории ранее снесенной средней общеобразовательной школы № 1 Карабулака. За это время дети были распределены по другим образовательным учреждениям. Таким образом, неисполнение условий госконтракта повлекло нарушение прав учащихся, преподавательского состава и других работников школы.

В связи с этим прокуратурой в отношении организации и её гендиректора были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Постановлением суда фирма и ее директор признаны виновными в совершении упомянутого правонарушения, им назначены административные штрафы на общую сумму около 50 млн рублей.

Решение суда не вступили в законную силу.

Благодаря усилиям руководства республики и прокуратуры здание школы было достроено, и учащиеся приступили к занятиям в сентябре 2021 года.

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