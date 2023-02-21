В Ингушетии тарифы за вывоз ТКО выросли на 25%

Согласно объявлению в офисе компании, тарифы, в частности для жителей сельского поселения Нестеровское и города Сунжа, увеличатся на 25%. Если в минувшем году с обычных жителей частных домовладений самого молодого города региона требовали 320 руб. в месяц, то с февраля тарифы увеличились до 400 руб. На 80 руб. больше с этого года за вывоз мусора придется платить и нестеровчанам. Для жителей предгорных поселений Алхасты, Галашки, Мужичи, Алкун и Берд-Юрт стоимость упомянутых услуг ниже на 100 руб. Жители Троицкого оказались на более удобной позиции по сравнению с их соседями сунженцами. Они будут платить 320 руб.

О причинах разночтений в объявлении не сказано. Такую разницу один из сотрудников компании объяснил тем, что в двух муниципалитетах численность населения намного выше. Почему это обстоятельство должно повлиять на повышение цен, остается загадкой. Самое удивительное — Сунжа и Нестеровское расположены ближе всех к полигону, куда свозится «драгоценный» мусор.

Напомним, конкурсная комиссия Минстроя Ингушетии по итогам рассмотрения заявки в июне 2018 года присвоила ООО «Экосистема» статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами сроком на 10 лет. С компанией было заключено соответствующее соглашение. По данным представителей «Экосистемы», на текущий момент под контролем регоператора 80% транспортировки, обработки и размещения ТКО.

Первый в Ингушетии комплекс по сортировке и переработке твердых бытовых отходов в 2017 году построили в Сунженском районе (Нестеровское), его мощность — 450 тысяч кубометров мусора в год.

Ранее власти Карабулака и Назрани критиковали работу «Экосистемы» по вывозу мусора в городах.

Кроме того, в Минприроды заявляли о намерении властей внести изменения в территориальную схему обращения с отходами и разделить территорию республики на три зоны деятельности регионального оператора из-за жалоб жителей. На каждом участке должен был работать свой оператор.