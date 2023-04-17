В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы за два года снизился почти на 5%

Об этом сообщил министр труда, занятости и социального развития региона Хаджибекира Муталиева.

По его словам, основной контингент безработных составляют мужчины — 14,1 тыс. человек или 52%, женщин — 13,1 тыс. человек или 48%, из них молодежь в возрасте 16-29 лет составляет более 8,6 тыс. человек или 32%.

Муталиев отметил, что благодаря реализации комплекса мер по восстановлению до уровня 2019 года численности занятого населения, а также госпрограмм, инвестпроектов и мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, в 2022 году удалось трудоустроить более 10 тыс. человек.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что вопрос безработицы в регионе стоит остро.

«Для улучшения качества жизни населения необходимо создание привлекательных условий труда на рабочих местах, где люди действительно захотят работать. В данном направлении нельзя останавливать работу, сократив уровень безработицы, выведя из «тени» самозанятых и предпринимателей, что платят заработную плату в конверте, мы не только обеспечим исполнение трудовых прав населения, но также увеличим налоговые отчисления в бюджет региона, что позволит нам развиваться», — цитирует Главу его пресс-служба.

Между тем, Ингушетия наряду с Севастополем и Тувой вошла в тройку регионов-лидеров рейтинга по темпу роста числа занятых среди субъектов России в 2022 году. Согласно ежегодному исследованию экспертов РИА Новости по динамике рынка труда, в процентном отношении прогресс по росту занятости в прошлом году в республике отмечен на уровне 8,1%.

Несмотря на прогресс в динамике занятости, во многих регионах лидерах по-прежнему наблюдается высокая безработица, отмечают аналитики.