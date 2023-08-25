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В Ингушетии установят причину массовой гибели голубей в течение трех дней

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Сотрудники ветеринарного управления республики отреагировали на публикации в социальных сетях о массовой гибели птиц рядом с городским прудом в Назрани, подобная ситуация там возникала с рыбами в минувшем году.

«По факту гибели голубей возле городского пруда в городе Назрани специалисты государственной ветеринарной службы выехали и произвели отбор проб павших птиц», — сообщил газете «Ингушетия» представитель ветуправления региона.

По информации собеседника, ветеринары уже начали проводить лабораторные исследования для выявления причин мора птиц. Результаты будут известны в течение трёх дней.

Ранее в популярных соцсетях появилось видео с десятками мертвых голубей, которые лежат вокруг пруда в Назрани, в том числе на пешеходной дорожке. Интернет-пользователи призвали компетентные службы обратить внимание на ситуацию и принять соответствующие меры.

Как сообщала газета «Ингушетия», в августе прошлого года местные экологи выявили факт массового мора рыбы в упомянутом пруду. По данным пресс-службы Минприроды региона, обследовавшие территорию и сам водоем специалисты пришли к выводу, что массовый мор рыбы произошел по причине низкого содержания растворенного кислорода в воде, уровень которого упал из-за сильной жары в республике.

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