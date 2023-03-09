В Ингушетии в 2023 году намерены досрочно завершить работы по дорожному нацпроекту

Об этом было сообщено на совещании в режиме видеосвязи с участием Главы республики Махмуд-Али Калиматова под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе запланированы дорожные работы на 10 объектах общей протяженностью 28 км. Заключены контракты по 9 объектам. Финансирование из федерального бюджета составляет 245,33 млн руб. Кассовое исполнение на текущую дату составляет 80,8 млн рублей, еще 50 млн будут освоены до 1 апреля.

Кроме того, государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» обеспечит реализацию еще 4 объектов — 26 км нового полотна с финансированием из федерального бюджета в размере 607,7 млн руб. Контрактация составляет 100%, хотя лимиты заявлены на апрель текущего года.

По федеральной программе «Содействие» уже сдан завершенный досрочно участок, протяженностью 8 км на сумму 37,5 млн руб. По данным регионального ведомства, рисков по выполнению работ и достижению показателей не имеется, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

«Подведены официальные итоги за 2022 год. По нацпроекту перевыполнено большинство показателей. В нормативе более 50% региональных автодорог, а это указ Президента, который мы выполнили на два года раньше поставленного срока. Это большой труд регионов, Росавтодора, Минтранса и Минфина России. Напомню, что в прошлом году Президент нам выделил дополнительно 120 млрд. Большая работа проделана по опережающему финансированию. Коллеги, я вас поздравляю и прошу также активно продолжать работать», — отметил Хуснуллин.