В Ингушетии в ДТП пострадали четыре человека

«28 августа в 23:40 мск в Малгобеке, на улице Физкультурной, водитель автомобиля Mercedes-Benz при совершении поворота налево допустил столкновение с автомобилем марки Lada Granta», — рассказал собеседник.

Отмечается, что в результате аварии в медучреждение доставлены с различными телесными повреждениями оба водителя и два пассажира иномарки.