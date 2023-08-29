ДТП

В Ингушетии в ДТП пострадали четыре человека

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В городе Малгобеке в результате столкновения отечественного легкового автомобиля и иномарки пострадали четыре человека, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«28 августа в 23:40 мск в Малгобеке, на улице Физкультурной, водитель автомобиля Mercedes-Benz при совершении поворота налево допустил столкновение с автомобилем марки Lada Granta», — рассказал собеседник.

Отмечается, что в результате аварии в медучреждение доставлены с различными телесными повреждениями оба водителя и два пассажира иномарки.

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