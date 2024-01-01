Демография

В Ингушетии в первый день Нового года родилось 14 детей

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Год семьи начался с рождения 14 малышей. 6 мальчиков и 8 девочек появились на свет республике, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Среди новорожденных один богатырь весом почти 5 кг. Первой родилась девочка, назвали ее Танзила, отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, пожелав счастья и здоровья детям и их родителям.

Отметим, что Ингушетия традиционно в тройке лидеров-регионов России по рождаемости. По данным Росстата, в январе-октябре 2023 года в республике родилось 6450 детей, большинство из которых — мальчики.

Напомним, что 2024-й указом Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи в России.

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