В Ингушетии в первый день Нового года родилось 14 детей

Среди новорожденных один богатырь весом почти 5 кг. Первой родилась девочка, назвали ее Танзила, отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, пожелав счастья и здоровья детям и их родителям.

Отметим, что Ингушетия традиционно в тройке лидеров-регионов России по рождаемости. По данным Росстата, в январе-октябре 2023 года в республике родилось 6450 детей, большинство из которых — мальчики.

Напомним, что 2024-й указом Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи в России.