В Ингушетии в текущем году не допущено природных пожаров

Об этом было сообщено на заседании правительственной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.

Также на территории региона по состоянию на 31 октября ЧС, обусловленных высокими уровнями воды, не зарегистрировано, подтопленных населенных пунктов нет.

Для контроля за прохождением паводка используется беспилотные летательные аппараты. С начало этого года проведено 8 аэровизуальных обследования опасных участков, отметили в пресс-службе регионального главка МЧС России.