МЧС

В Ингушетии в текущем году не допущено природных пожаров

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В Ингушетии, благодаря заранее принятым профилактическим мерам, в 2023 году не допущено природных пожаров, также на 16,1% снизилось число возгораний сухой травы по сравнению с прошлым годом.

Об этом было сообщено на заседании правительственной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.

Также на территории региона по состоянию на 31 октября ЧС, обусловленных высокими уровнями воды, не зарегистрировано, подтопленных населенных пунктов нет.

Для контроля за прохождением паводка используется беспилотные летательные аппараты. С начало этого года проведено 8 аэровизуальных обследования опасных участков, отметили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

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