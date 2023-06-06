В Ингушетии водитель Toyota Corolla врезался в дорожный отбойник

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:30 мск на 585-м километре ФАД Р-217 «Кавказ». Пострадавший водитель доставлен центральную Сунженскую районную больницу работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи.

Дорожные полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства поисково-спасательного отряда «Карабулак-24» в количестве 3-х человек и 1 единица техники.