ДТП

В Ингушетии водитель Toyota Corolla врезался в дорожный отбойник

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В Ингушетии водитель Toyota Corolla не справился с управлением врезался в дорожный отбойник, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:30 мск на 585-м километре ФАД Р-217 «Кавказ». Пострадавший водитель доставлен центральную Сунженскую районную больницу работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи.

Дорожные полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства поисково-спасательного отряда «Карабулак-24» в количестве 3-х человек и 1 единица техники.

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