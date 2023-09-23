В Ингушетии возбудили дело по факту убийства мужчины

«В ночь с 22 на 23 сентября текущего года в реанимационное отделение больницы доставлен 34-летний мужчина с двумя ножевыми ранениями, от которых скончался, не приходя в сознание», — рассказал собеседник.

По его словам, указанные ножевые ранения потерпевшему нанесены неустановленным лицом на территории, примыкающей к ресторану «Огни Кокшетау», расположенном в Назрани, после чего подозреваемый скрылся.

Отмечается, что в рамках уголовного дела следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, назначенная судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению личности и места нахождения подозреваемого.