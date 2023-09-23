Убийство

В Ингушетии возбудили дело по факту убийства мужчины

0

Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело по факту убийства 34-летнего местного жителя, сообщили в ведомстве.

«В ночь с 22 на 23 сентября текущего года в реанимационное отделение больницы доставлен 34-летний мужчина с двумя ножевыми ранениями, от которых скончался, не приходя в сознание», — рассказал собеседник.

По его словам, указанные ножевые ранения потерпевшему нанесены неустановленным лицом на территории, примыкающей к ресторану «Огни Кокшетау», расположенном в Назрани, после чего подозреваемый скрылся.

Отмечается, что в рамках уголовного дела следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, назначенная судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению личности и места нахождения подозреваемого.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии прошла встреча школьников с активистами движения «Волонтеры культуры»
Ингушские спортсмены завоевали 22 медали на турнире по боксу в Ставропольском крае
Купленные в долг вещи перепродала жительница Ингушетии
В Ингушетии состоялись похороны погибшего в Балашихе спасателя Магомеда Нальгиева
Калиматов поддержал инициативу Матвиенко включить изучение поэзии Гамзатова в школьную программу
Абонентов-неплательщиков Назрани отключают от газоснабжения
В селе Долаково Ингушетии выбрали нового главу администрации
За угрозу убийством житель Ингушетии отработает 200 часов
Суд в Ингушетии приговорил сбытчика наркотиков к 9 годам колонии
В Ингушетии создадут приложение с 3D-моделями древних башен
В столице Ингушетии открылся пункт приема помощи пострадавшим от наводнения в Ливии

Главное

Яндекс.Метрика

 