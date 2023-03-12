В Ингушетии вручили ключи от новой квартиры женщине с 30-летним стажем работы на заводе

Как сообщается в Телеграм-канале мэрии, градоначальник Урусхан Евлоев вручил ключи от новой просторной квартиры в районе «105 массива» Фердовс Шанхоевой, которая 30 лет проработала на заводе, получила производственную травму и по состоянию здоровья вынуждена проживать с родственниками из-за отсутствия условий в общежитии.

«Сейчас у нее появилась возможность получить по закону полагающееся жилье в рамках программы», — отметили в администрации муниципалитета.

Также мэр города вместе с ответственными лицами посетил тех, кто уже получил новые квартиры. Жильцы тепло приняли гостей, поблагодарили за внимание.

«Напомним, что после длительного застоя в реализации программы, в 2021 году вопрос начался успешно решаться благодаря поддержке Главы Ингушетии Калиматова Махмуд-Али Макшариповича, который с большим вниманием отнесся к проблемам жителей Назрани», — подчеркивается в релизе.