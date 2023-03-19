В Ингушетии встретили бойцов, участвующих в СВО на Украине

Сотрудников СОБР «Эрзи» и ОМОН «Беркут-Юг» (около 90 человек) вместе с родственниками приветствовали на родной земле первый зампред правительства Магомед Евлоев, руководитель администрации Главы и правительства республики Джамбулат Оздоев, заместитель председателя Народного собрания региона Руслан Паров, а также личный состав спецподразделения.

«Мы все признательны вам за вашу преданность службе, любовь к нашей большой Родине, за храбрость и мужество, которое вы демонстрируете сегодня. Вы творите историю, на вас равняется молодежь, и в будущем вы станете примером для новых поколений. Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества», — обратился к росгвардейцам Евлоев от имени Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

«Бойцы, отстаивающие интересы нашей Родины — России, выполняющие все возложенные на них задачи, вернулись живыми и здоровыми. Выражаю каждому из них огромную благодарность за героизм, мужество и отвагу. Мы пристально следим за событиями на фронте, переживаем. И ждем возвращения каждого, кто сегодня защищает нас с вами», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Начальник управления войск национальной гвардии по республике полковник полиции Микаил Буружев выразил признательность бойцам за верность служебному долгу и поблагодарил семьи за поддержку и терпение, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства региона.