В Ингушетии встретили Героя России подполковника Султана Хашагульгова

Как сообщил корреспондент газеты «Ингушетия» с места события, встречать офицера приехали премьер-министр республики Владимир Сластенин, руководители министерств и муниципалитетов, сотрудники администрации Главы и правительства региона, депутаты парламента, военнослужащие, учащиеся Горского кадетского корпуса, юнармейцы, родные и близкие.

В интервью журналистам Султан Хашагульгов о своих подвигах говори весьма сдержанно, но отметил сослуживцев из республики, которые ведут себя достойно, проявляют героизм в зоне СВО. Также он поблагодарил власти региона и жителей за поддержку. «С марта 2022 года мы постоянно чувствуем внимание к себе и это очень сильно поддерживает бойцов», — подчеркнул подполковник.

В выступлениях встречавших отмечалось, что сегодня вся Ингушетия гордиться мужественным представителем народа, который, в частности, при освобождении одного из населенных пунктов в ДНР, когда боевые товарищи попали в засаду, развернул боевые машины «Град» и полупрямой наводкой разгромил противника.

Напомним, что Султан Хашагульгов побывал на форуме-выставке «Россия», где проходил 8 декабря день республики, и встретился с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым.

«Такие люди — настоящие защитники Отечества, защитники правды, созидания, мира. В них несокрушимая сила российского государства. Я горд за него и от всей души желаю Султану долгих лет жизни и легкой службы», — отметил после встречи Глава Ингушетии.

Он напомнил, что сегодня сотни военнослужащих из республики вместе с другими представителями многонациональной России участвуют в СВО и, как их предки, продолжают защищать государственность страны.

«Мы всецело поддерживаем политику нашего главы государства, полностью доверяем ему и уверены в великом будущем нашей страны», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.